Arthur, Fernanda e Babu: Ex-BBB's entram na casa do BBB 25 para Sincerão

A casa do BBB 25 (Globo) recebeu 3 ex-participantes para formarem o 'júri' do Sincerão desta segunda-feira (17): Arthur (BBB 22), Fernanda (BBB 24) e Babu (BBB 20).

O que aconteceu

Enquanto os participantes da atual temporada foram para o jardim, os veteranos se acomodaram na sala da casa. Eles terão a missão de julgar a participação do atual elenco.

A cada rodada, o trio vai analisar como os brothers se saíram no duelo do Sincerão. Eles vão atribuir placas de "mandou bem" e "pipocou".

O participante que receber a placa de "´pipocou" vai receber uma consequência.

O trio comentou a importância da segunda-feira no jogo. Arthur destacou. "É sua oportunidade de comunicar pro público todos seus pensamentos e fazer com que o público decida se tua versão é a real ou a da outra pessoa. Não existe outro momento, que você possa estar ao vivo, por mais tempo, dividindo com o público o que tá na sua cabeça."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas