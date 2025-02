Enquete UOL: parcial mostra brother com quase metade dos votos no BBB 25

Aline, Guilherme e Mateus disputam a preferência do público para continuar na disputa pelo prêmio do Big Brother Brasil 25. Um nome deixará o reality show na noite desta terça-feira (18).

Parcial da Enquete UOL

De acordo com a última apuração feita às 16h20 desta segunda-feira (17), Mateus lidera as intenções de voto para deixar a casa. O brother soma 49,27% da rejeição do público.

Aline aparece logo atrás, com 32,35%, tornando a disputa pela permanência ainda mais acirrada. Enquanto isso, Guilherme segue em uma posição mais confortável, recebendo apenas 18,38% dos votos.

A eliminação será anunciada ao vivo na TV Globo durante a transmissão desta terça-feira (18). Vote abaixo em quem você acha que deve ser próximo a deixar o jogo!