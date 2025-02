Eike sobre coleira de Luma de Oliveira: 'Feministas ficaram horrorizadas'

Eike Batista, 68, disse que as "feministas ficaram horrorizadas" após sua ex-esposa, Luma de Oliveira, 60, usar uma coleira com seu nome escrito durante o Carnaval de 1998.

O que aconteceu

Batista afirmou que a decisão de usar a coleira "foi 100% dela", ou seja, iniciativa da própria Luma. "Eu estava inclusive fora [do Brasil no dia], e ela fez [a homenagem]. Foi engraçado que as feministas na época ficaram horrorizadas, porque acharam que era uma coisa que eu tinha imposto. Mas foi um surpresa [para mim], eu não sabia", declarou durante participação no podcast Inteligência Ltda.

O empresário também recordou que conheceu Oliveira na época em que participava de competições. "Eu ganhava as corridas e a organização escolheu ela para entregar os troféus. Foi a primeira vez que encontrei com ela, demos dois beijinhos [no rosto]".

Ele também elogiou a mãe de seus dois primeiros filhos. "Luma é inteligente, tem sagacidade com muito humor, que cativa. O conjunto era fascinante".

Musa histórica do Carnaval do Rio de Janeiro, Luma polemizou ao usar coleira escrita "EIKE" na folia de 1998. Na época, ela roubou os holofotes da Sapucaí, mas o look dividiu opiniões. Ela, no entanto, negou que o gesto tenha sido um ato de submissão ao ex-marido.

Luma e Eike se conheceram em 1990 e ficaram juntos por 13 anos. Eles são pais de Thor e Olin.