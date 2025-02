Eduardo Costa x Fernanda Lima: juíza chama defesa do cantor de cômica

A defesa de Eduardo Costa alega que a realização de serviços comunitários, após condenação em processo aberto por Fernanda Lima, poderia comprometer o sustento da família do sertanejo.

O que aconteceu

Juíza Maria Tereza Donatti, do Tribunal de Justiça do Rio, chamou o argumento de cômico. "Nenhum dos argumentos apontados pela Defesa se sustenta e chega a ser risível a alegação de que o cumprimento da prestação de serviços "comprometeria a subsistência do apenado e de sua família", diz um dos trechos da decisão.

Músico foi condenado a prestação de serviços comunitários em queixa-crime movida pela apresentadora. À época, o cantor recorreu da sentença, chegando a apelar para o STF, mas sem sucesso.

Diante do descumprimento da sentença, o Ministério Público havia recomendado a prisão do artista. O pedido foi negado pela Justiça fluminense, que deu um prazo de cinco dias para o famoso escolher uma instituição para prestar os serviços.

Advogados do cantor pediram a conversão da pena de prestação de serviços comunitários em pena pecuniária [pagamento de dinheiro]. Eles alegaram que a atividade profissional do artista, com frequentes viagens, impossibilitaria o cumprimento da pena.

Determino que ele seja intimado para se apresentar à Central de Penas e Medidas Alternativas, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, para a escolha da instituição conveniada com o Tribunal de Justiça do RJ onde deverá o apenado cumprir a sua pena. Trecho de decisão judicial

Briga começou em 2018

Eduardo Costa foi condenado a serviços comunitários Imagem: Edu Araujo/AgNews

Treta entre Fernanda Lima e Eduardo Costa teve início em 2018, após a apresentadora ser alvo de ataques feitos pelo cantor. Na ocasião, ele se revoltou com discurso feminista e progressista da apresentadora, em tom de condenação ao conservadorismo no programa Amor & Sexo (Globo).

Eduardo chamou Fernanda de "imbecil", afirmou que o programa comandado por ela era esquerdista" e "destinado a bandidos e maconheiros", além de sugerir que Fernanda se utilizava de "mamata" na emissora. "Essa imbecil com esse discurso de esquerdista! Ela pode ter certeza de uma coisa, a mamata vai acabar, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco e o lado mais fraco hoje é o que ela está."

Posteriormente, Costa se desculpou publicamente com a apresentadora, e admitiu ter sido um "babaca" pelas ofensas proferidas. "Me arrependo profundamente. Acho que eu fui um babaca naquele momento ali. Poderia ter me posicionado de outra forma, de forma mais leve. Acho que temos que respeitar a posição de cada um e acho que fui desrespeitoso com a Fernanda Lima."