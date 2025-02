Diretor de 'Emilia Pérez' agradece a Karla Sofía Gascón após prêmio no Bafta: 'Minha querida'

O francês Jacques Audiard, diretor de Emilia Pérez, citou Karla Sofía Gascón em seu discurso de agradecimento pelo prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa no Bafta 2025 neste domingo, 16. Anteriormente, o cineasta havia criticado a atriz por suas declarações controversas que ressurgiram nas redes sociais.

"Acima de tudo, gostaria de agradecer a todos os maravilhosos artistas que deram vida a este filme e que estão aqui conosco esta noite", declarou, em francês, durante o prêmio que é considerado o "Oscar britânico". Em seguida, ele citou várias pessoas envolvidas no longa, agradecendo nominalmente a membros do elenco e da produção. "Minha querida Zoe, minha querida Selena, Giorgini, Paul, Juliet, Camille, Clement, Julia e sua equipe, mas também você, minha querida Karla Sofía, um beijo. Estou profundamente orgulhoso do que conseguimos juntos. Viva Emilia Pérez", celebrou.

Emilia Pérez desbancou o brasileiro Ainda Estou Aqui na disputa pelo prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa da premiação. Também disputavam na categoria A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha), Kneecap - Música e Liberdade (Irlanda) e Tudo Que Imaginamos Como Luz (Índia).

Karla Sofía, que interpreta a personagem principal do longa francês, não compareceu à cerimônia, pois declarou no início do mês que se ausentaria do restante da temporada de premiação. "Após a entrevista do Jacques que eu entendo, decidi, pelo filme, pelo Jacques, pelo elenco, pela incrível equipe que merece, pela bela aventura que todos tivemos juntos, deixar o trabalho falar por si, esperando que o meu silêncio permita que o filme seja apreciado pelo que é, uma bela ode ao amor e à diferença. Peço sinceras desculpas a todos que foram magoados no caminho", escreveu em seu perfil no Instagram. Desde então, Zoe Saldaña e Audiard assumiram o protagonismo da campanha e dos eventos.

Ainda durante o Bafta, Conclave foi eleito Melhor Filme e Melhor Filme Britânico. Já Brady Corbet, de O Brutalista, ganhou o prêmio de Melhor Direção, e Mikey Madison, de Anora, faturou a estatueta de Melhor Atriz.