Diretor de 'Conclave' elogia Fernanda Torres e diz querer trabalhar com ela

Edward Berger, diretor de "Conclave" — indicado em oito categorias no Oscar 2025 —, falou sobre a atuação da brasileira em tapete vermelho de premiação.

O que aconteceu

Berger falou que assistiu a atuação de Fernanda Torres, indicada ao prêmio de melhor atriz no Oscar 2025. "Eu vi a Fernanda Torres, que foi nomeada por seu papel no filme de Walter Salles ["Ainda Estou Aqui"]", falou o diretor ao The Independent no tapete vermelho do Bafta.

Na mesma entrevista ele revelou desejo de trabalhar com ela: "Se eu puder trabalhar com ela [um dia], seria maravilhoso", complementou.

Edward Berger também dirigiu "Nada de Novo no Front", que ganhou 4 Óscares em 2023. Neste ano, seu filme "Conclave" concorre em oito categorias por "Conclave".

Longa que mostra como são os bastidores da eleição papal com os cardeais quando um papa morre concorre a Melhor Filme com o brasileiro "Ainda Estou Aqui". Filme venceu a categoria no Bafta 2025.