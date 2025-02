Delma detona sister do BBB 25: 'Coração dela é muito de pedra'

Na área externa do BBB 25 (Globo), Delma e Guilherme conversaram a respeito do jogo de Renata, no fim da tarde de segunda-feira (17).

O que aconteceu

Delma apontou que vê a bailarina como uma jogadora fria. "Eu não sinto ela [Renata] verdadeira pra nada aqui. Até como jogadora, ela tá pensando só em jogo. Tudo bem que aqui é um jogo, mas o coração dela é muito de pedra."

Ela é muito fria e calculista . Delma

Segundo Delma, Renata influencia Eva. "Vejo que ela influencia muito Evinha. Tenho muito amor a Evinha. Eu sinto o coração e olhar dela verdadeiro. Já na Renata, é mais frio e calculista. Mas uma hora o jogo dela vai se quebrar. A máscara vai cair.

Guilherme concordou com a sogra. "Tô vendo umas atitudes dela como jogadora que olhando de fora, eu fico hmm."

Delma reforçou. "Como jogadora, o jogo dela tá me incomodando. Eu tô achando forçado e falso."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas