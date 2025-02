"Conclave" leva prêmio de melhor filme no Bafta; Mikey Madison é escolhida melhor atriz

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES (Reuters) - O thriller de seleção papal "Conclave" e o drama de época "O Brutalista" foram os grandes vencedores do Bafta Film Awards no domingo, ganhando quatro prêmios cada.

"Conclave", que liderou as indicações com 12, ganhou o prêmio mais cobiçado da noite, o de melhor filme, bem como o de melhor filme britânico, melhor roteiro adaptado e melhor edição.

"Vivemos em uma época de crise da democracia e as instituições que normalmente são usadas para nos unir são usadas para nos separar", disse o diretor de "Conclave", Edward Berger, em seu discurso ao receber o prêmio de melhor filme britânico.

"E, às vezes, é difícil manter a fé nessa situação, mas é por isso que fazemos filmes e é por isso que fizemos este filme."

"O Brutalista", uma história de três horas e meia sobre um arquiteto imigrante húngaro que tenta reconstruir sua vida nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, também era considerado um dos favoritos ao prêmio de melhor filme. Ele ganhou o prêmio de melhor diretor para Brady Corbet e o de melhor ator para seu protagonista, Adrien Brody.

"Esse filme é realmente sobre essa busca de deixar algo significativo e acho que é algo com que todos nós podemos nos identificar", disse Brody em discurso.

"O Brutalista" também ganhou nas categoras trilha sonora original e fotografia.

Em uma das grandes surpresas da noite, Mikey Madison venceu na categoria de atriz principal por interpretar uma dançarina exótica que se envolve com o filho de um oligarca russo em "Anora".

Muitos consideravam como favoritas Demi Moore, que recebeu várias homenagens por sua atuação no filme de terror corporal "A Substância", e a britânica Marianne Jean-Baptiste, por sua interpretação aclamada pela crítica de uma mulher que luta contra a depressão em "Hard Truths".

"Eu realmente não estava esperando por isso", disse Madison.

"Quero aproveitar um momento para reconhecer a comunidade de profissionais do sexo... vocês merecem respeito e decência humana."

"Anora", considerado um forte candidato à temporada de premiações depois que o filme e o diretor Sean Baker triunfaram no Critics Choice Awards, bem como no Producers and Directors Guild of America Awards antes do Oscar do próximo mês, também foi indicado a melhor filme, assim como o filme biográfico de Bob Dylan "Um Completo Desconhecido".

O também indicado a melhor filme "Emilia Pérez", que mistura os gêneros de musical e crime, triunfou na categoria de melhor filme de língua não inglesa, superando o brasileiro "Ainda Estou Aqui".