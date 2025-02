Cobrando R$ 40 mil o aluguel, Shantal revela interessado famoso: 'Da Globo'

Shantal revelou que está alugando sua casa, localizada no Brooklin, em São Paulo, e disse que já têm pessoas interessadas no imóvel.

O que aconteceu

A influenciadora está pedindo R$ 40 mil de aluguel sem mobília e R$ 50 mil mobilhado. Ela havia cogitado vender o imóvel e chegou a dar um desconto de 1,3 milhão, pedindo R$ 6,7 milhões se o pagamento fosse a vista.

No último domingo (16), a artista fez uma série de stories sobre a casa e falou da importância do imóvel na vida dela e de sua família. "Sou tão grata a essa casa e a tudo que vivemos aqui. Meus filhos nasceram aqui, tivemos tantos momentos preciosos, e por mais que houvesse adversidades, aqui dentro de casa a paz sempre reinou. Essa casa nos trouxe trabalhos maravilhosos, amigos especiais, e chego à conclusão de que ela é abençoada e traz muita sorte", escreveu ela.

Ela revelou que já houve interessados no imóvel, entre eles um famoso. "Teve uma pessoa muito, muito famosa, da Globo que veio ver a casa. E eu fiquei muito feliz porque é uma pessoa de quem gosto muito da energia. Ia ser engraçado porque essa pessoa é muito ativa nas redes sociais, e eu ia ver minha casa sempre, matar a saudade pela tela. Mas não sou amiga dessa pessoa, nem sigo essa pessoa, mas ia ser legal", disse.

Shantal também comentou o motivo pelo qual está se mudando. "Estou aliviada que não vou vender a casa. Ao mesmo tempo, para a gente não faz sentido hoje ficar aqui. Pelo simples fato de que as crianças passam o dia fora. Uma estrutura desse tamanho demanda muito cuidado, sendo que no fim de semana a gente vai para o interior. [...] Eu só quero mudar para um apartamento perto da escola das crianças para diminuir a minha operação. Não faz sentido a gente morar numa casa desse tamanho, com esse tanto de lazer, sendo que a gente não usa. Se a gente não tivesse a casa do interior, essa casa seria perfeita. As crianças andam de bicicleta aqui dentro, tem piscina, eu não saio para passear com os animais porque eles se bastam aqui dentro. Só que cuidar de duas casas é sacanagem para quem três filhos", finalizou.