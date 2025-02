Cinco razões para assistir ao k-drama 'Meu Secretário Perfeito'

Na última sexta (14), a série sul-coreana "Meu Secretário Perfeito" (Love Scout) chegou ao fim, mantendo a mesma qualidade do início —algo que muitos k-dramas não têm conseguido fazer.

Com 12 episódios, a trama conta a história de Kang Ji-yun, interpretada pela atriz Han Ji-min, que é a CEO da Peoplez, famosa empresa de recrutamento de pessoas, cujo principal objetivo é encontrar o melhor local de trabalho, baseado em currículo, demanda e desejo.

A vida de Kang Ji-yun muda completamente quando ela conhece seu novo secretário, Yoo Eun-ho (Lee Jun-hyuk). Pai solteiro, organizado e competente, ele se torna peça indispensável na rotina corrida —e sem cor— de Ji-yun.

O drama já ganha pontos por inverter os papéis: aqui temos uma mulher CEO que se apaixona pelo secretário, homem. Estamos acostumados com essa trama, mas com os papéis "tradicionais".

Original da SBS e disponível no Brasil pelo Viki, a série é uma excelente opção de maratona para quem deseja assistir a um romance maduro e bem escrito. O Splash listou cinco razões para ver "Meu Secretário Perfeito".

1. Trama madura

Na história principal entre os protagonistas, nos casos semanais da agência ou nos percalços que os personagens enfrentam, todo o desenvolvimento da trama é muito maduro. Acompanhamos a história de adultos que enfrentam problemas cotidianos da forma como esperamos de pessoas experientes.

2. Protagonista forte e com atitude

Apesar de todo mundo ter se apaixonado por Eun-ho —o personagem é apaixonante mesmo—, chama atenção como Ji-yun é uma protagonista bem escrita, uma mulher que teve que lutar por seu espaço, passou por grandes dificuldades, perdeu o pai muito cedo e, mesmo assim, construiu uma carreira de muito sucesso. Ela tem atitude não apenas no trabalho, mas no relacionamento, e sempre deixa claras todas as suas intenções.

3. Personagens secundários interessantes e carismáticos

É muito comum em k-dramas existir uma série de arcos desinteressantes, com personagens secundários que estão ali para "cumprir tabela". Aqui, no entanto, eles foram muito bem pensados, formando a equipe de trabalho da agência de forma engraçada e competente. O casal secundário é ótimo e não atrapalha os protagonistas. Poderia ter sido mais desenvolvido, mas ainda assim teve momentos importantes.

4. Crianças fofas que acrescentaram ao drama

Impossível não falar da Byeol, filha do Eun-ho, que brilha em todas as cenas em que aparece. A própria abordagem de um pai solo que pediu licença paternidade para cuidar da filha em um período difícil é um tabu enorme na Coreia. A história foi conduzida de forma séria e bem-feita. Byeol cria uma relação muito bonita com Ji-yun, um dos destaques da trama.

5. A importância do diálogo

O grande fator de sucesso do drama, além da química entre os protagonistas, é a capacidade de diálogo que todos têm. Nenhum problema é escondido, nenhum buraco tapado, todo mundo conversa e tenta resolver os problemas. Embora a história tenha vilões, eles não ganham terreno e são combatidos com ações rápidas. O que levaria dois ou três episódios para resolver aqui se resolve em trinta minutos.