Chico: Eliminação de Mateus poderia ajudar Vitória e mudar jogo no BBB 25

Uma possível eliminação de Mateus no Paredão contra Aline e Guilherme pode dar força para Vitória e mudar o jogo no BBB 25, afirmou Chico Barney em bate-papo com Bárbara Saryne no Central Splash desta segunda-feira (17).

O Matheus sair agora muda muito a história do jogo, porque eu acho pelo menos, o Mateus saindo terça, Vitória está lá fragilizada dentro da casa, sendo tirada para otária dentro da casa. A saída da sua dupla vai fazer com que suas ex-aliadas pensem: 'a Vitória é uma fraca, a Vitória não vale nada, a Vitória está queimada com o público, vamos esculachar'.

E isso tem feito ela ganhar mais força com o público. Então, é um jogo interno de pressão e esculacho lá dentro e de glória e salvação aqui fora. Estou imaginando que isso talvez aconteça com a saída do Mateus.

Entretanto, Chico destaca que também seria positivo se Guilherme ou Aline saíssem nesse Paredão.



Se o Guilherme saísse, iria ser maravilhoso porque a Delma prometeu apertar o botão se o Guilherme saísse. Dois por um? Eu vou gastar meu CPF com o Guilherme.

E a Aline seria maravilhoso a Aline sair também porque ela é muito sabonete. Ela parece que vai, mas não vai. É um negócio muito chato esse jogo da Aline.

Então, para mim, qualquer um dos três que sair é ótimo. E o Mateus eu acho que é a bola da vez mesmo. Porque ele é fundamental nessa história principal que nós estamos acompanhando.

Para Bárbara Saryne, é bem provável que o eliminado da semana seja Mateus.

A gente fala que os Paredões do Big Brother são movidos pelo ranço. E hoje o maior ranço do público tem sido do Mateus. Já não era aquela pessoa que as pessoas amavam. Mas depois de toda essa confusão, a maneira que ele se posicionou não agradou muito o público.

