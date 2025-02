'Casal Tudão' já era: Belo reafirma que está namorando influencer

Frequentemente citado por Gracyanne Babosa no BBB 25 (Globo), Belo confirmou que segue em um relacionando sério com uma empresária.

O que aconteceu

Enquanto curtia um show de Mumuzinho neste fim de semana na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Belo foi confrontado sobre seus relacionamentos.

Segundo o Jornal Extra, Belo foi chamado de "namoradeiro" pelo cantor que se apresentava. Em resposta, ele riu e disse que "sossegou". O cantor justificou que vive um relacionamento sério e discreto com a influenciadora e modelo Rayanne Figliuzzi, com quem está há mais de um ano.

No BBB, Gracyanne já revelou que o romance com Belo não acabou por falta de amor, e chegou a afirmar que ainda o ama.

