Dieguinho detona: 'Camilla e Thamiris são as maiores hipócritas do BBB 25'

Camilla e Thamiris estão tomando atitudes erradas e são as maiores hipócritas do Big Brother Brasil 25 pela maneira como estão agindo com os outros participantes no reality show, atacou o apresentador Dieguinho na edição do Central Splash desta segunda-feira (17).

A Camila disse que votaria na Vitória se ela visse que estava todo mundo indo na Thamiris e que a ordem numérica lá fosse diferente. Votaria uma ova! Não votaria nunca! Ia peidar na farofa até o ano que vem, não ia votar. É isso que me irrita no jogo da Camila, é isso que me irrita no jogo da Thamiris, porque elas são as maiores hipócritas da temporada.

O título que o Mateus deu tinha que ter ido para a Camila, em especial para a Camila, e depois para a Thamiris, porque não tem explicação. É uma hipocrisia enorme você apontar o dedo no outro, você responsabilizar outra pessoa por atitudes que você também está tendo.

O problema da Camila, o problema da Thamiris, é que as duas estavam num grupo e estão nesse grupo, elas tomam decisões, sugerem muitas vezes, aí o grupo segue, e quando não surte o efeito que elas queriam, elas encontram alguém naquele grupo, em especial a Vitória e o Mateus, para culpar e para responsabilizar.

Isso é um jogo covarde, ridículo, patético e baixo. Não tem como o público gostar de um jogo assim.

Dieguinho

'Canta de galo, mas é um pintinho escondido', ataca Dantinhas

Dantinhas foi na mesma linha crítica de Dieguinho sobre a dupla, declarou que elas sempre arrumam outros culpados e que Camila canta muito de galo, mas é na realidade um pintinho.

Elas sempre arrumam culpados, nunca são elas, elas são perfeitas. O que mais me impressiona é falar que só votaram na Renata e na Eva por culpa do Matheus da Vitória. Meu Deus!

Elas acabavam com a Renata, a Eva, a Camila, a Thamiris, a Vitória, todas juntas, falavam que tinham ranço. Na última festa, na festa do líder, do João Gabriel, a Camila falou pra Vitória que tem ranço da Eva, que sempre sente um climão com elas, que não gosta, que o santo não bate.

E agora, como ela viu que rachou com a Vitória, como rachou o Nordeste, ela está tentando ficar bem com a Renata e a Eva. Tanto é que o primeiro lugar que ela foi, depois da votação, e verbalizou lá em cima, que estava lá em cima pra fugir do embate com a Vitória, ou seja, arregona.

E aí agora está espalhando pela casa que só votava na Renata e na Eva por culpa da vitória do Matheus. Ah, assume os teus B.O., mulher. Deixa de ser covarde. É impressionante. É impressionante. Canta muito de galo. Mas, na verdade, é um pintinho, sabe? Canta muito de galo, mas na verdade é um pintinho escondido atrás da pilastra.

Dantinhas

