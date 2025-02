Gracyanne diz que Vitória 'faz VT' e aliadas concordam: 'Muito perigosa'

Aliadas de Vitória Strada no BBB 25 (Globo) criticaram a atriz na madrugada desta segunda-feira (17), após a formação de Paredão.

O que aconteceu

Após brigar com suas aliadas Camilla e Thamiris, Vitória desabafou com Mateus e com Diego hipólito. "Tô me sentindo muito mal pelo meu erro", lamentou.

Mateus disse que a sister quebrou a confiança das irmãs e deveria pedir desculpas. "Eu entendo a dor delas nessa situação", disse Mateus. "Elas estão coerentes (…) Mas estavam muito armadas. Nessas situações, o melhor é calar e ouvir".

Enquanto isso, Camilla dizia para os gêmeos que uma aliada "se virou" contra ela. "Sabe o que eles fazem? Bota no nosso cu, porque a gente se expõe. A gente, por exemplo, não tem a mesma paciência que eles de conversar toda hora. Ainda assim, a gente consegue ser querida... não sei nem como", disse. "Ela sabe tudo que ela está falando e como ela se posiciona. [...] Muito perigosa."

Gracyanne concordou. "Eu to discutindo, a Camilla discutindo a gente fala alto, xinga... A Vitória não, ela discute como o Diego, baixinho com as palavras, sabe usar. E realmente, num VT…", disse.

Mais tarde, Camilla ainda disse para Mateus que Vitória era "egoísta".

Eu não voto mais junto, não tem porque. E não estou falando por você Camilla

Camilla ainda disse que ela e Thamires viraram um alvo por culpa de Mateus e Vitória. "Eu e Thamiris estamos recebendo voto, é tudo por conta de Vitória e Mateus. Só por conta deles".

