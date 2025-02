Boate de Lígia vira palco para show de drag queen em 'Garota do Momento'

No capítulo de terça-feira (18), da novela "Garota do Momento" (Globo), Ronaldo sente ciúmes de Beto com Bia.

Topete conta a Carlito que pediu Eugênia em namoro para honrar um acordo com Alfredo. Bia afirma a Ronaldo que não deseja mais beijá-lo.

Lígia aceita receber o show de Verônica Queen em sua boate. Lígia comemora o sucesso de seu show com Vera. Bia sonha com Beto. Vinícius desabafa com Ulisses.

Carlito conta para Érico que flagrou Marlene com Juliano. Clarice tem uma nova lembrança de seu passado. Alfredo e Sérgio testam Topete em um programa de TV. Bia beija Beto.