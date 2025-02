BBB: Aline comenta briga com João Gabriel: 'Não vou deixar ninguém gritar'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Após discutir com João Gabriel na formação do quinto Paredão do BBB 25 (Globo), Aline explica reação para Vinícius.

O que aconteceu

A ex-policial militar não gostou da justificativa do irmão de João Pedro para votar nela. Os dois discutiram e o goiano levantou da cama, falando em um tom alto. "Agora eu estou entendendo que você não tem palavra, de fato! Você disse que tinha resolvido (o atrito que tiveram dias atrás)", lamentou a baiana. "Não resolveu!", gritou João Gabriel, em resposta.

O brother levanta da cama e ameaça ir na direção de Aline. A antiga dupla de Vinícius, por sua vez, também fica de pé e confronta o confinado. "Ah, me poupa! Infantil do caralh*", dispara Aline. "Não aguenta, não aperta o play", provoca João. Outros participantes se colocam em frente aos dois.

Mais tarde, Aline explicou para Vinícius o motivo de ter reagido. "Eu só levantei porque, tipo, já estava chato, fica feio. Ele começou gritando desde o início e eu mantendo. E você ainda tentou, eu deixei você (conduzir a discussão)", pontuou.

A affair de Diogo Almeida acredita que João Gabriel passou dos limites. "Eu não estou aqui para ninguém montar em cima de mim, não. Não deixo isso acontecer lá fora, vou deixar aqui dentro? Pelo amor de Deus, a pessoa tem que ter noção. Eu ainda falei isso aqui hoje: 'Não vou deixar ninguém gritar comigo aqui dentro, não'. As pessoas precisam entender com quem estão lidando aqui. É porque eu sou sorrisinho, trato todo mundo bem, mas o povo está confundindo as coisas", desabafou ela.

Logo em seguida, Aline vai para a cozinha e encontra Diogo Almeida. "Respeito todo mundo para querer me tratar com falta de respeito? Não tem questão de idade, todo mundo é adulto aqui. Todo mundo sabe o que está fazendo", concluiu a sister.