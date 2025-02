BBB 25: Sister joga voto fora e brothers recebem nova bronca de Tadeu

Tadeu Schmidt, o apresentador do BBB 25 (Globo), deu mais uma "bronca" nos brothers durante a noite deste domingo (17).

O que aconteceu

Na formação de Paredão deste domingo, os brothers precisaram se dividir em dois grupos e, dentro de cada um deles, decidir quem iria ao Paredão através de votos.

Renata, em sua vez de votar, decidiu "descartar" seu voto. "Vou votar no João Pedro porque acredito que ninguém aqui no quarto vai votar, então é uma tentativa de não levar ele ao Paredão. Porque dentro desse quarto eu não votaria em nenhuma das pessoas, e acho que ele não vai receber votos da casa", disse.

Tadeu chamou a atenção. "Você quer jogar o seu voto fora? Ok", disse.

Mais cedo, o apresentador já havia dado uma "bronca" nos brothers. "Gente, como assim vocês estão no Tá Com Nada de novo? Tá tudo bem? Tá todo mundo de boa para estar no Tá Com Nada mais uma vez?", disse. "Fiquem atentos, porque nada é tão ruim que não possa piorar".

Dona Delma chegou a criticar os demais brothers durante a fala de Tadeu e disse que iria "se revoltar". "Já passou da hora, Delma", respondeu Tadeu.

