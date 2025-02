BBB 25: Mateus é traíra com Vitória? Chico Barney e Bárbara Saryne opinam

Mateus, que está no Paredão com Aline e Guilherme, é traíra com Vitória, sua ex-dupla no BBB 25? A questão foi debatida por Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash desta segunda-feira (17).

No "trairômetro", o brother foi carimbado tanto por Chico quanto por Saryne.

O Mateus sempre demonstrou querer jogar com as meninas ali [Thamiris e Camilla]. Ainda quando o jogo era em dupla. Parecia às vezes que ele queria jogar muito mais com a Thamiris e com a Camilla do que propriamente com a Vitória.

Então, é óbvio que ele ficaria mais do lado das irmãs. Mas, ao mesmo tempo, gosta a amiga. Eles entraram juntos no jogo, precisa defender. Ficou naquela de fazer o meio de campo, muito mais para o lado das irmãs. Mas, ao mesmo tempo, mostrando que não soltou a mão da Vitória.

E eu acho que em uma posição delicada também por estar no paredão. Sem saber qual é o lado certo para o público, ele tentou ficar dos dois lados.

Bárbara Saryne

E essa falta de comprometimento, de certa maneira, que é o problema desse elenco. Mateus quer ficar em cima do muro. Ele quer ter certeza que está bem com as irmãs e que ele não está mal com a Vitória.

Ele sente que a maré está mais do lado da Camilla e da Thamiris. Minha opinião, pelo menos. E aí, que bom que ele faz isso. Porque a gente gosta de falsidade, de traição, de trairagem, de sacanagem.

Chico Barney

Chico: Eliminação de Mateus poderia ajudar Vitória e mudar jogo no BBB 25

Uma possível eliminação de Mateus no Paredão contra Aline e Guilherme pode dar força para Vitória e mudar o jogo no BBB 25, afirmou Chico Barney.

O Matheus sair agora muda muito a história do jogo, porque eu acho pelo menos, o Mateus saindo terça, Vitória está lá fragilizada dentro da casa, sendo tirada para otária dentro da casa. A saída da sua dupla vai fazer com que suas ex-aliadas pensem: 'a Vitória é uma fraca, a Vitória não vale nada, a Vitória está queimada com o público, vamos esculachar'.

E isso tem feito ela ganhar mais força com o público. Então, é um jogo interno de pressão e esculacho lá dentro e de glória e salvação aqui fora. Estou imaginando que isso talvez aconteça com a saída do Mateus.

Chico Barney

Assista o comentário:

