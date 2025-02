BBB 25: Joselma reclama de sisters: 'Se é guerra, vamos declarar guerra'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Após a formação do quinto Paredão do BBB 25 (Globo), Joselma criticou sisters.

O que aconteceu

A sister reclamou dos votos que ela e o genro, Guilherme, receberam. Vitória Strada revidou o voto de Delma, enquanto Camilla, Thamiris e Mateus foram no fisioterapeuta. "Não cheguem mais perto de mim, não, essas meninas. Se é guerra, vamos declarar guerra logo de uma vez (...) Eu quero, sim, me livrar de vocês. Guerra é guerra. Você fica lá e eu fico cá", disparou.

Guilherme, no entanto, tenta apaziguar o clima. "Eles priorizam a senhora. Eu prefiro passar do que a senhora", declarou.

Joselma discorda e diz que prefere enfrentar o Paredão no lugar do genro. "A partir daí, têm que ser nossos inimigos. Estão no território da gente, querendo detonar a gente", garante ela.