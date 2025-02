BBB 25: Camilla cobra Vitória Strada após formação do Paredão

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Camilla criticou o voto de Vitória Strada na formação do quinto Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A atriz diz que quer conversar com a trancista e sua antiga dupla, Thamiris. "O problema é que você sempre quer conversar, Vitória. No momento, eu prefiro nem conversar. Não precisa, tem coisa que é muito óbvia. Em qual momento você se sentiu em risco de ir ao Paredão?", respondeu Camilla ao pedido.

Vitória, por sua vez, pergunta o motivo da sister estar chateada. "Porque a Thamiris poderia estar no Paredão se você se posicionasse. Se o Mateus recuasse que nem você se recuou, minha irmã poderia estar no Paredão", justificou a carioca.

Mateus intervém e afirma que Camilla "não precisa botar todas as armas".

As irmãs fazem as contas dos votos e Vitória tenta comprovar que não havia riscos de Thamiris ir para a berlinda. "Vocês dois (Mateus e Vitória) estão sendo malucos. Você sempre faz isso, Vitória, o que a gente mais cobra de você é posicionamento. E, para mim, não teve. Você arrega", afirma Camilla, que pede para Mateus e Vitória não contarem mais com a carioca a partir de agora. "O que aconteceu hoje foi uma covardia", observou.

Chorando, Vitória pede para Camilla conversar com ela "com respeito"."O que eu acho errado é eu chegar na cozinha e estar ouvindo vocês falando para todo mundo as coisas que estão acontecendo e não vir conversar comigo primeiro", desabafa a artista.

Camilla se estressa e aumenta o tom de voz. "Mas você também faz a mesma coisa. Porque você foi lá no Guilherme e na coisa sentada ali, lamentando tudo e não falou com a gente", retrucou.

Strada afirma que foi exposta pelas então aliadas. A discussão continua e a atriz afirma que foi exposta pelas então aliadas. "Vocês falaram para uma galera que estavam bravas comigo antes de falar comigo. Eu acho isso muito errado, me expor dessa forma antes de falar comigo", reclamou.

Te expor o quê, Vitória? Por que tem que ser sobre você? Por que você pega o bagulho e resume como se estivesse expondo você? Se você não levantou a voz para a gente porque você não quis, legal. Mas eu estou com raiva e eu tenho direito, sim, de me alterar nesse momento , afirmou Thamiris.

A sister também reforça o motivo de ter falado no assunto com outros brothers. "Eu não te xinguei, eu não falei da sua raça, não falei da sua religião, eu fui desabafar porque você foi falar com outra pessoa que votou antes de falar comigo", declarou.

Falando mais alto, Vitória diz que não sabia que Thamiris estava chateada. "Abaixa o seu tom de voz se você não quer que eu grite com você. Vitória, eu estou falando sério, não grita comigo assim, por favor. O Guilherme poderia ter votado em você. Ele votou em mim. Você é Camarote, você não é amiga dele, eu tenho muito mais troca com ele, e ele pensou na dupla ir junto. Ele votou em mim", responde Thamiris.