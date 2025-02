BBB 25: Briga com Vitória Strada marca a madrugada após a formação do Paredão; veja o resumo

A dinâmica de formação do Paredão do BBB 25 deste domingo, 16, mudou os rumos do jogo no reality show. Com votos abertos entre os brothers, a tensão aumentou e resultou em uma madrugada movimentada na casa.

Camilla e Thamiris não esconderam suas críticas a Vitória Strada, desta vez confrontando a atriz diretamente. A madrugada desta segunda-feira, 17, ainda teve choro de Gracyanne Barbosa e declarações de quebra de alianças.

Veja o resumo da madrugada após a formação do Paredão no BBB 25:

Insatisfações

No Quarto Fantástico, Thamiris comenta a dinâmica de votação e critica a escolha de Vitória Strada, que não seguiu o voto do Quarto Nordeste em Guilherme. Camilla chega no quarto minutos depois e demonstra toda a sua insatisfação com a amiga.

Respira

Na despensa, Gracyanne Barbosa chora e é consolada por Diego Hypolito. A sister afirma que está feliz pelo brother ter escapado do Paredão na Prova bate-volta.

Indiretas

Sem citar nomes, Aline comentou sobre uma situação na casa que a deixou chateada. Mais tarde, a baiana citou o nome de Gracyanne Barbosa.

Agradecida

Thamiris agradeceu a Mateus por ter votado nela na formação do Paredão. O brother votou em Guilherme.

Guerra declarada

A indicação de Guilherme ao Paredão deixou Delma chateada com os integrantes do Quarto Nordeste.

Lealdade

Camilla criticou Vitória Strada novamente para se justificar por ter votado em Guilherme.

Exposição

Vitória comenta com Diego as atitudes de Thamiris em relação às suas decisões na formação do Paredão.

Briga

No Quarto Nordeste, Camilla e Thamiris confrontaram Vitória sobre sua escolha de votar em Delma na formação do Paredão. As irmãs acreditam que a atriz botou a permanência delas na casa em jogo.

A atriz seguiu a discussão justificando que não entendeu o motivo do choro de Thamiris. A sister recebeu apenas dois votos no quarto.

Os ânimos se afloraram e a atriz criticou o comportamento das aliadas em relação a ela. Do Quarto do Líder, Eva assistiu a confusão.

Desquerida

Thamiris afirmou que não é querida e poderia ter ido para o Paredão por desleixo de Vitória.

Quebra de aliança

Gracyanne Barbosa integrou o grupo das dúvidas e perguntou porque a atriz não se juntou à maioria para votar em Guilherme.

Por não ter seguido o voto com as amigas, a musa fitness afirmou que a atriz não é mais sua aliada no jogo. A conversa continuou e as justificativas da atriz também.

Coerência

Após o embate no Quarto Nordeste, Vitória desabafou com Mateus e o amigo afirmou que Thamiris e Camilla estão coerentes.

Mais tarde, Diego Hypolito consolou a atriz.

Perigosa

Vitória continuou sendo o assunto de Camilla e a trancista chamou a atriz de perigosa.

Chacota

Mateus conversou com Camilla, Thamiris e Gracyanne sobre suas impressões com as falas das Sisters.

Reação

Mateus aconselhou Strada a reagir no jogo caso ele seja eliminado no Paredão de terça-feira, 18.

Prioridades

Vinícius declarou que diminuiu seu leque de prioridades na casa e reafirmou sua aliança com Delma, Guilherme e Aline. Guilherme afirmou que está a ponto de falar até mesmo o que não sabe na casa e foi aconselhado pelos amigos.

Isenta

Aline, Vinícius, Guilherme e Delma ainda conversaram sobre a escolha de Renata durante a votação. A dançarina votou em João Pedro, justificando que ele não receberia mais votos no grupo.

Paz

Mateus afirmou para Thamiris que ele e Vitória sempre estarão disponíveis para acolher ela e Camilla caso as irmãs cometam erros na casa. Vitória se desculpou com Thamiris e as duas se abraçaram.