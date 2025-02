BBB 25: Aline, Guilherme e Mateus pedem mais uma chance no reality

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Aline, Guilherme e Mateus estão no quinto Paredão do BBB 25 (Globo) e pedem uma nova chance no reality.

O que aconteceu

Mateus foi emparedado pela Líder Eva. Aline e Guilherme foram os dois mais votados da casa e também pararam no Paredão. Diego Hypolito, que já estava na berlinda devido à consequência da Prova do Líder, conseguiu se livrar vencendo o Bate-Volta.

Aline: "Eu estou vivendo isso aqui da maneira mais transparente possível. Como na minha vida inteira, eu não estou aqui para correr de nada, então o que for necessário, eu vou enfrentar. E eu quero pedir ao Brasil que me dê a oportunidade de continuar vivendo isso aqui, de me dar a oportunidade de melhorar a vida da minha família, porque isso que vim buscar e vou lutar pra isso até o final. E nada será capaz de mudar o meu caráter e os meus princípios, que é algo que eu não deixaria fugir das minhas mãos jamais".

Guilherme: "Primeiro, eu vim pra cá, pra esse jogo, sem medo de julgar, de ser julgado, de errar, de falar até das pessoas que eu gosto aqui dentro, quando erra ou quando não erra - porque eu acho que o Big Brother é um jogo de posicionamento e eu acho que nas oportunidades que eu tive de me posicionar, eu me posicionei e eu vou continuar assim. Seja quem for, mesmo que seja um aliado meu, próximo. Se eu ver alguma atitude que tocar em mim, eu vou falar. E eu vou pedir muito para que vocês me deixem nessa casa, pelo menos até o momento que eu consiga dar uma casa pra minha sogra, que é o principal motivo de eu estar aqui hoje".

Mateus: "Eu quero muito ficar aqui na casa. Eu sei que eu fiz todos os meus julgamentos, é um jogo pra você julgar, pra você se expor, e eu expus minhas fraquezas, minhas forças, os momentos em que eu consegui ser o mais transparente possível. Eu sempre me expus, fui, traquejei, levantei. E eu espero que, mesmo com essa semana super delicada pra mim, eu consiga reerguer e continuar aqui no jogo e fortalecer não só a mim, mas à minha família também".