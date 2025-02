Atriz Rose Byrne é atraída por comédia dramática da Berlinale sobre o pouco investigado papel das mães

Por Hanna Rantala

BERLIM (Reuters) - A atriz Rose Byrne disse que sua nova comédia dramática "If I Had Legs, I’d Kick You", competindo pelo principal prêmio do Festival de Cinema de Berlim, retrata a maternidade de uma forma que não costuma ser vista na tela.

Byrne conta que o filme, escrito e dirigido por Mary Bronstein, de Nova York, a tocou porque mostrou o horror e a beleza de ter filhos, principalmente no caso de uma mãe.

"A mãe é tão pouco examinada, e também pelas lentes de uma mulher. E esta foi uma visão bem rara de se ver", disse Byrne à Reuters nesta segunda-feira.

Indicada a dois prêmios Emmy pelo seu papel na série de televisão "Damages", Byrne interpreta a protagonista Linda, uma mãe trabalhadora que começa a perder a cabeça após precisar ficar em um quarto de hotel com a filha doente devido a um enorme buraco no teto do seu apartamento.

O filme aproveita experiência da própria diretora, que precisou se mudar temporariamente pelos Estados Unidos para tratar a doença da filha, disse Bronstein à Reuters.

Bronstein, que dirigiu e estrelou o filme "Yeast", de 2008, ao lado de Greta Gerwig, lembra que escreveu o roteiro no banheiro do hotel em que estava hospedada com a filha porque era o único cômodo onde podia acender a luz.

"Não é autobiográfico", disse Bronstein. "Mas o que eu gosto de dizer é que é emocionalmente verdadeiro."

