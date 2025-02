Ary Fontoura homenageou ator já falecido com interpretação em 'Tieta'

Para viver o icônico coronel Artur da Tapitanga em "Tieta" (1989), Ary Fontoura, 92, se inspirou em um colega de profissão.

O que aconteceu

Ary Fontoura homenageou o ator Rafael de Carvalho com sua interpretação do coronel Artur da Tapitanga. O veterano revelou que tentou imitar o modo de falar do colega.

Rafael de Carvalho ficou eternizado como o coronel Coriolano da primeira versão da novela "Gabriela" (1975). Além disso, o ator se destacou em "O Bem-Amado" (1973), "Roque Santeiro" (1975), "Saramandaia" (1976) e "Cabocla" (1979).

Rafael de Carvalho e Cidinha Milan em Gabriela - 1ª versão, 1975 Imagem: Acervo/Globo

Natural da Paraíba, Rafael de Carvalho morreu em 1981, aos 63 anos de idade. Na ocasião, o ator gravava o filme "O Baiano Fantasma". Sua carreira no cinema, aliás, foi bem mais extensa que na TV.

Além de ator, Carvalho foi dramaturgo, poeta, escritor e compositor. Publicou mais de 20 livros e teve canções suas gravadas por Ademilde Fonseca, Belinha Silva e Wilson Aguiar.