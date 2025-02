Aline confronta Gracyanne no BBB 25: 'Quem falou foi você mesmo'

Aline, Gracyanne e Daniele conversaram sobre Diego Hypolito na tarde de segunda-feira (17) no BBB 25 (Globo) e a policial confrontou a influenciadora.

O que aconteceu

Gracyanne conversava sobre sua relação com Diego. "O que eu converso com o Diego, eu não converso ali no quarto. O Diego não combina voto, ele segue muito o coração dele, ele muda de ideia".

Aline apontou. "Só teve uma vez que foi pedir voto lá, né?".

A influenciadora a respondeu. "Ele não chegou pedindo voto, a gente chamou eles que estavam ameaçados pra saber se queriam se proteger."

A policial, então, apontou que a própria Gracyanne usou a expressão. "Eu estou falando porque eu ouvi essa expressão. Que Diego tinha ido pedir voto. E quem falou foi você mesmo, Gra".

Gracyanne negou ter usado o termo e Aline continuou. "É que você usou essa expressão. Você usou, na academia".

A influenciadora encerrou dizendo não se lembrar de ter usado a expressão "pedir voto." "Desculpa, então, eu não lembro."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas