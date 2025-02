Aline aponta contradição em fala de Gracyanne no BBB: 'Não sustentou'

Aline expôs sua desconfiança com uma fala de Gracyanne Barbosa no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A policial conversou com Guilherme sobre uma contradição da fisiculturista. Aline contou que falou com Gracyanne e Daniele Hypólito sobre Diego ter pedido voto, o que a influenciadora fitness negou que o brother tenha feito. No entanto, Aline disse que foi Gracyanne quem lhe deu a informação da suposta combinação de votos que Diego teria feito anteriormente.

Aline: "[Gracyanne] Foi puxando outro assunto e falou sobre combinar voto, falou sobre a situação que ele [Diego] não tinha combinado. Eu falei: 'Porque já aconteceu dele pedir voto lá no quarto, não foi, Gra?'. E aí ela: 'Não, porque o Diego...'. Eu falei: 'Quem falou mesmo foi você. Eu lembro de você ter falado que ele tinha pedido voto'. E ela: 'Não, não foi isso que eu quis dizer...'. Não sustentou".

A baiana reforçou que ouviu Gracyanne dizer que Diego tinha pedido para combinar votos.

Aline: "Uma vez eu estava na academia e ela estava lá incomodada, reafirmando que ele tinha ido lá pedir voto e depois ele não queria votar junto. Só que ela se quebrou, porque agora eu falei na frente dela. Eu falei: 'Não, Gra, não foi você mesmo que falou que ele foi pedir voto?'".

Guilherme: "Não tô entendendo mais nada".

Aline: "Eu ouvi claramente isso. Depois a saboneteira sou eu!".

