Mãe e filha! Parceria de Lilia Cabral e Giulia no teatro vira filme na TV

"A Lista", projeto de Lilia Cabral e Giulia Bertolli, mãe e filha, nasceu na pandemia, em 2020, como uma peça online. Na época, era impossível pensar em reunir centenas de pessoas em uma plateia. Dois anos depois, estreou no teatro e, em 2025, virou um filme para a televisão. O longa inédito estreia nesta segunda (17) no Globoplay e será exibido pela Globo na Tela Quente.

Da internet aos palcos, dos palcos às telas

A Splash, Giulia Bertolli, 29, conta como tudo nasceu: ela convidou o autor Gustavo Pinheiro para um café em 2019 e, no encontro, pediu que ele escrevesse um texto sobre família. "É um autor do qual gosto muito. Eu falei: 'Queria muito que você escrevesse um texto para mim e para a minha mãe, porque você fala muito de família'. E eu gosto muito de falar sobre família."

Família é a essência do ser humano: todo mundo tem — se dando bem ou mal, com relações difíceis ou fáceis. Família é um assunto comum a todos. Ele também fala muito de afeto, nas mais variadas formas. Eu sempre admirei muito a minha mãe enquanto artista, enquanto profissional. E quão melhor não seria uma ida aos palcos com ela do que para falar sobre família? Giulia Bertolli

Quando teve a ideia, Giulia ainda estava em "Malhação" e não imaginava que tudo começaria em uma pandemia. Mãe e filha encenaram pela primeira vez o texto de Gustavo em um teatro vazio, com apenas três câmeras transmitindo a peça pela internet. "Sempre foi um projeto muito especial para a gente, porque, numa época em que ninguém tinha esperança nenhuma, ninguém sabia qual seria o dia de amanhã, 'A Lista' era uma razão para a gente acordar. E me ensinou a não pensar muito no futuro, a viver o hoje. Porque a gente de fato não sabia o que iria acontecer."

O fim da pandemia tornou possível a encenação presencial. Em mais de dois anos, a produção já foi vista por mais de 50 mil pessoas, incluindo o diretor José Alvarenga Jr., que teve a ideia de transformar o texto em um filme. "Quando a gente estreou sem plateia foi muito especial. Quando a gente estreou com plateia foi mais especial ainda. E agora que virou um filme é até surreal. Me leva a pensar em como tudo anda, como as coisas se transformam, em como a vida é dinâmica."

Giulia Bertolli é Amanda em 'A Lista' Imagem: Manoella Mello/Globo

"A Lista"

A comédia conta a história de Laurita (Lilia Cabral), uma professora aposentada, moradora de Copacabana, que se vê obrigada a estabelecer uma relação com uma vizinha décadas mais nova, a cantora lírica Amanda, interpretada por Giulia. O encontro das duas desencadeia um turbilhão de sentimentos, lembranças e descobertas que marcarão suas vidas para sempre.

A Amanda é uma menina de 25 anos que tinha o sonho de ser cantora lírica. Ela é do interior do Rio e se mudou para Copacabana justamente para seguir esse sonho. E ela consegue realizar: passa em uma audição para protagonizar uma ópera. Mas aí vem um contratempo, e ela se vê sozinha, em Copacabana, sem os pais, sem referência nenhuma. Ela se sente completamente isolada naquele mundo. É uma menina muito dedicada ao outro. Ela tem um olhar muito especial para o outro, tanto que se oferece para fazer as compras dos vizinhos — e é assim que conhece a Dona Laurita (Lilia Cabral). Giulia Bertolli

Para a atriz, as duas personagens são "parecidas e diferentes ao mesmo tempo" e se encontram no lugar da solidão. "Ela tem uma curiosidade muito verdadeira pelo outro. É a partir dessa curiosidade que tem pela Dona Laurita que ela começa a entrar aos poucos na vida dessa mulher que é muito dura, que é uma pessoa difícil. Ela entende os sentimentos pelos quais a Dona Laurita está passando. Principalmente o sentimento de solidão, de estar vivendo naquele apartamento sem referência familiar nenhuma, e a angústia de não saber o que vai acontecer no futuro."

Elas se aproximam muito na solidão, nas relações familiares conturbadas. A Laurita não tem uma relação muito boa com a filha, e a Amanda não tem uma relação muito boa com o pai. Elas se aproximam por uma necessidade de ter com quem conversar. Eu acho que, no primeiro momento em que a Laurita convida a Amanda para entrar e ela aceita, o que fala mais alto ali é a necessidade das duas de conversar. E as diferenças se dão principalmente por conta da idade. Giulia Bertolli

Lilia Cabral, José Alvarenga Jr. e Tony Ramos nos bastidores de 'A Lista' Imagem: Manoella Mello/Globo

Na versão para a televisão, lugares, rostos e novos enredos tomam forma e incrementam a trama. Além de Lilia e Giulia, o elenco conta com Tony Ramos, Leticia Colin, Vitor Britto, Zezeh Barbosa, Guida Vianna, Bia Montez, Rosamaria Murtinho, Betty Faria, Tony Tornado, Reginaldo Faria, Anselmo Vasconcellos, Eber Inácio e Cláudio Gabriel.