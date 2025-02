Fernanda Torres não é a única brasileira na disputa pelo Oscar

As três indicações de "Ainda Estou Aqui" ao Oscar mobilizaram o país inteiro —mas a produção não é a única representante do Brasil nesta edição do prêmio.

O curta "A Lien" é dos Estados Unidos, mas tem um brasileiro como diretor de fotografia. Descendente de italianos, Andrea Gavazzi nasceu em São Paulo e passou a infância e adolescência entre o agito de Roma e a tranquilidade de Campos Novos Paulista, cidade com menos de 5.000 habitantes no interior do estado. "Não tinha internet, eletricidade, geladeira. A gente tinha que usar um orelhão a três quilômetros de distância", relembra, em entrevista a Splash. Andrea se formou economista na Itália, mas, em seguida, decidiu cursar cinema em Nova York — e assim achou sua vocação.

Essa época me deu uma visão bem universal da experiência humana. Você pode morar em culturas diferentes, em lugares completamente diferentes, climas, montanha, mar, não importa. A experiência humana é muito, muito parecida entre todos esses lugares.

A obra é justamente sobre imigração. "A Lien" tem 15 minutos de duração e acompanha Oscar, um imigrante sem documentos que tenta obter a cidadania dos Estados Unidos. Ele leva a esposa e a filha —ambas americanas— para a entrevista. Lá, a família descobre que o processo legal também pode ser uma armadilha. O curta não tem previsão de estreia no Brasil.

A história se tornou ainda mais atual com as políticas anti-imigração de Trump. "A Lien" foi filmado em 2021, mas disponibilizado online em outubro de 2024. O diretor de fotografia conta que, na época das gravações, a ideia era falar sobre o que havia acontecido nos quatro anos do primeiro (e, até então, único) mandato do republicano. "Especialmente nos Estados Unidos, eles têm um jeito de 'se eu não passo por isso, não é meu problema'. Então queríamos educar."

Eu sou imigrante nos Estados Unidos, eu fiz essas entrevistas, eu sei o medo que dá quando você vai a esses lugares. Não tem um entendimento humano de 'ah, você tem esse problema, vamos tentar juntos'. É ou dentro ou fora, eu não tenho tempo para perder.

Ele conta que "A Lien" é uma produção independente. Os diretores, os irmãos Sam e David Cutler-Kreutz, nunca tinham dirigido um curta. Sam trabalhava como diretor de clipes e propagandas. David, por sua vez, é professor do ensino fundamental: na semana do Oscar, ele vai se despedir de seus alunos para se dedicar à carreira audiovisual.