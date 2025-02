1º beijo, voto contra e perdão: veja linha do tempo do casal Aline e Diogo

Em um mês de BBB 25 (Globo), Aline e Diogo já se beijaram, separaram e reataram. O primeiro casal da edição a ser formado passou por altos e baixos até voltarem à sintonia em que estão. Relembre:

23/01

Aline e Diogo começaram a conversar logo na primeira semana de jogo.

Vinícius, a dupla de Aline, alerta sua amiga para "não correr atrás de macho" no reality. "Não, lembra que a gente tem que sair daqui rico, não atrás de macho para f*der o nosso plano", dispara o brother.

Diogo, por sua vez, disse para sua mãe —e mais tarde, para Aline— que Vinícius estava sendo "controlador" e interferiu no flerte com a sister. Aline seguiu investindo no ator.

24/01

Diogo diz para sua mãe que eles, como dupla, votariam em Aline e Vinícius por conta da relação com o brother. Mais tarde, Diogo e Vinícius conversaram e resolveram suas diferenças.

27/01

Os gêmeos, no entanto, alertaram Diogo sobre Aline o estar "manipulando". Gabriel também criticou o affair do aliado e disse que ele estava "pensando com a cabeça errada". "É a sereia! O canto da sereia!", complementou Maike.

Imagem: Reprodução/Globoplay

28/01

Após 15 dias de jogo, Aline e Diogo trocam cada vez mais carícias. Aline chegou a pedir um "beijo de novela", e os dois perderam estalecas no dia seguinte por cochicharem.

30/01

Após o Show de Quarta com apresentação de Rodriguinho, o casal protagoniza o primeiro beijo da edição. Na mesma noite, eles se beijaram no banho pós-festa.

Vilma, por sua vez, reage dizendo que "ainda não conhecia" Aline. Vinícius também chegou a dizer que, em duas semanas, a amiga "pegaria bode".

01/02

Os dois passam a dormir juntos, e Diogo chegou a fazer um pedido inusitado. Enquanto estavam na cama, abraçados embaixo do edredom, Diogo perguntou no ouvido de Aline: "Deixa eu chupar o seu pé?".

02/02

Na formação do Paredão, Gracyanne Barbosa, Giovanna, Diogo e Vilma ganham direito a um Contragolpe em consenso. Dentre todos os nomes disponíveis, as duas duplas escolheram Aline e Vinícius para a berlinda. Os dois amigos, no entanto, conseguiram se livrar no Bate-Volta.

A policial militar não escondeu a chateação com a indicação e dispensou uma conversa com Diogo. Ela chorou e disse que o ator foi "incoerente".

A partir desta noite, Gracyanne começou a criticar o ator pela atitude, alegando que ele preferiu salvar seus amigos, os gêmeos, do que a mulher com quem estava.

Diogo, por sua vez, disse que Aline, que era Anjo, deveria tê-lo imunizado.

03/02

Aline e Diogo discutem o relacionamento na piscina. Aline apontou que se sentiu traída, e Diogo afirmou que a decisão não dependia apenas dele.

No mesmo dia, no Sincerão, Aline precisou escolher com qual participante ela não formaria dupla na casa e escolheu Diogo. " Ele disse que torcia muito por nós e numa oportunidade que ele teve de defender minha permanência na casa e não o fez", disse.

Na sua vez, Diego disse que escolheria formar uma nova dupla com Aline. "Ela me passa muita verdade. Te peço desculpas por ter te causado dor ontem. Hoje, a gente conversou na piscina e tentei passar tudo que a gente estava sentindo."

Após a dinâmica, os dois conversaram e Diogo chorou. Ao final, eles se abraçaram.

Imagem: Reprodução/Globoplay

04/02

Aline dá um beijo na mão de Diogo e Gracyanne fica indignada. "O cara é inteligente, fala bem, tem cultura e tudo o mais. Pode ser incrível. Mas aqui dentro é um jogo e, como jogador, ele é um m*rda", disse. "Eu achei que ela ia cair. Eu vi que ela estava muito envolvida. Pô, podia até cair, mas ele podia ter feito um esforço maior, né? Caiu tão rápido... Que m*rda! Ela é uma mulher maravilhosa, linda, engraçada, f*dona. Pô, ela tinha que pisar na cabeça dele".

Na cozinha, o ator beijou a mão da sister, que perguntou: "Quer continuar dando uns beijinhos, né?". Diogo negou e a rebateu: "Vou esperar você me beijar".

Aline defendeu Diogo para seus aliados, mas não recebeu apoio. "Eu vejo o olhar dele, vejo muita verdade, antes tinha um olhar muito intimidador e eu não gostava, mas eu vejo verdade", garantiu.

05/02

Diogo confessa para seus aliados que Aline estava "aberta" para retomar o romance.

Na mesma noite, em uma festa, eles dançam juntos, mas a sister desviou de um beijo.

Para Thamiris, Aline diz que se sente "desconfortável" com algumas atitudes de Diogo. O brother também recebeu conselhos de seus aliados, que disseram que as investidas contínuas "ficam feio".

07/02

Após Aline dizer que não ficaria de novo com Diogo, ela escuta um pedido de desculpas do ator.

No mesmo dia, o ator tira a barba e Aline comemorou: É bom que agora eu tenho uma desculpa, que tem outra pessoa para beijar na casa", brincou.

Na mesma noite, eles dormem juntos e Aline diz se sentir respeitada. "Estou seguindo o meu coração. A gente não volta para o BBB. Depois é depois. Eu não sei o que vai acontecer agora, como vai ser lá fora. É capaz da gente virar brother, mas aqui dentro está rolando uma coisa legal. Estou seguindo meu tempo", disse para seus aliados.

09/02

Vinícius diz estar preocupado com a amiga e o "vai e volta" da relação. Aline nega.

11/02

Diogo e Aline voltam a se beijar. Deitados no sofá da sala, Diogo a elogiou e recebeu um elogio de volta: "Gostoso.". E o casal segue firme com dona Vilmoca só observando.

Imagem: Reprodução/Globoplay

