William Bonner diz ser noveleiro e revela sua preferida: 'Me obrigou'

William Bonner, 61, revelou que sua novela preferida já feita pela Globo é "Avenida Brasil" (2012), trama escrita por João Emanuel Carneiro e estrelada por Adriana Esteves e Débora Falabella.

O que aconteceu

Bonner contou que a novela o "obrigava" a chegar cedo em casa para não perder os capítulos. "Me fez rir e me obrigou a dar um jeito de chegar em casa rápido, porque eu comprei uma televisão portátil, botei no carro para poder 'Avenida Brasil'", declarou em entrevista ao Fantástico, neste domingo (16).

Na entrevista, o âncora do Jornal Nacional também elencou quais coberturas mais marcaram sua carreira na Globo. Ele destacou que ambas aconteceram no Rio Grande do Sul: a tragédia da Boate Kiss, em 2013, e a calamidade pública provocada pelas chuvas em 2024.

Ele também ressaltou as coberturas esportivas feitas pela emissora como importantes por "atenuar as mazelas do dia a dia". "A Globo, ao longo desses anos todos, ela trouxe para gente coberturas memoráveis não apenas de momentos dramáticos como esses, mas também de celebrações, como títulos mundiais do Ayrton Senna, como conquistas da Seleção Brasileira de futebol, do nosso vôlei".

William Bonner é a voz da narração do novo filme de 100 anos do Grupo Globo. O vídeo institucional, lançado neste domingo, mostra a evolução do Brasil em um século.