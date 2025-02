A rainha das comédias românticas: relembre a franquia 'Bridget Jones'

Bridget Jones é uma mulher à frente de seu tempo. Suas experiências amorosas, vividas com senso de humor, fizeram com que muitas mulheres se identificassem com ela.

A franquia se tornou uma das mais longevas entre as comédias românticas. Agora, em "Bridget Jones: Louca pelo Garoto", a personagem está diferente, mas nem tanto: ela é mãe, viúva, mas ainda mantém o mesmo jeito que conquistou tantos fãs em 2001.

O filme chegou aos cinemas na última quinta (13). Por isso, Splash relembra alguns momentos-chave de toda a franquia.

O sucesso do 1º filme e sua aguardada sequência

Baseado na obra de mesmo nome de Helen Fielding, "O Diário de Bridget Jones" se tornou um sucesso quando foi lançado e rendeu ainda uma indicação ao Oscar de melhor atriz para Renée Zellweger. Com Colin Firth e Hugh Grant no elenco, o filme aborda a rotina monótona de Bridget, uma mulher de 30 anos que busca melhorar de vida e encontrar o verdadeiro amor.

Sua escrita em um diário revela seus problemas no trabalho, suas constantes desilusões amorosas e até mesmo um pretendente que parece odiá-la. O homem, no caso, é Mark Darcy (vivido por Firth e baseado no Mr. Darcy, de "Orgulho e Preconceito"), que posteriormente declara seu amor pela protagonista. Bridget encara uma série de desventuras ao se apaixonar pelo mulherengo Daniel Cleaver (Grant) e ficar levemente interessada em Mark.

Ao final do primeiro longa, ela conquista o tão sonhado relacionamento com Mark, que lhe entrega um novo diário para dar "um novo começo para sua vida".

"Bridget Jones: No Limite da Razão" marca o retorno do trio de protagonistas para a franquia Imagem: Reprodução/Universal Pictures

Em "No Limite da Razão", sequência do primeiro filme, lançada em 2004, os caminhos da protagonista e de Daniel se cruzam novamente e, agora, ela também desconfia que Mark tem um caso com sua nova assistente. O amor de Bridget e Mark é testado inúmeras vezes. Ela até tenta seguir a vida —vai para a Tailândia, acaba sendo presa por tráfico e, para piorar, quase entra em um relacionamento com Daniel. Depois disso, Bridget descobre que ainda ama Mark e, de quebra, que a mulher que seria a amante de seu namorado era, na verdade, apaixonada por ela.

No final, Mark pede Bridget em casamento, que aceita prontamente.

Uma maternidade inesperada

Em "O Bebê de Bridget Jones", de 2016, a protagonista enfrenta problemas semelhantes, mas com uma preocupação diferente. Tudo começa quando Daniel Cleaver é declarado morto. Bridget, então, precisa encarar a morte do ex e encontrar Mark novamente, agora casado com outra mulher.

Ela decide aceitar a vida de solteira e se envolve com Jack Qwant (Patrick Dempsey). Em seguida, descobre que Mark está se separando e acaba reatando com o seu antigo e verdadeiro amor.

Sem Hugh Grant, "O Bebê de Bridget Jones" mostra a protagonista encarando um novo desafio: a maternidade Imagem: Reprodução/Universal Pictures

Algumas semanas depois, Bridget descobre que está grávida, mas não sabe de quem é o filho. Após viver diferentes situações ao lado dos possíveis pais, ela finalmente volta para Mark e encerra o filme feliz ao lado dele.

Uma nova Bridget Jones

Em "Bridget Jones: Louca pelo Garoto", a protagonista, viúva e mãe de duas crianças, mostra um lado mais maduro e um tanto melancólico, mas ainda com sede de viver. Após perder Mark, ela precisa lidar com a maternidade sozinha e, para tentar mudar sua vida, começa a pensar na possibilidade de arranjar um novo amor. O longa marca o encerramento de uma franquia que marcou as comédias românticas.