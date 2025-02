Transmissão do Bafta 2025 corta piada do apresentador sobre Donald Trump

Na cerimônia do Bafta 2025, o anfitrião David Tennant tirou sarro da cara de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos - mas a transmissão para a TV não mostrou isso.

O que aconteceu

O Bafta aconteceu no início desta tarde de domingo, 16, mas só foi transmitido na TV e streaming horas após o fim da cerimônia. Diferente de outras premiações, o evento não foi exibido ao vivo. Os canais de TV, incluindo no Brasil, receberam uma versão de menor duração da cerimônia, com duas horas, em vez de três.

Na hora cortada e enxugada, algumas das piadas com Donald Trump ficaram de fora. No monólogo de abertura, David Tennant encaixou tiradas ao presidente norte-americano, fazendo uma comparação entre "O Brutalista" e "O Aprendiz", filme que dramatiza a origem do político e empresário. Na fala, o apresentador zomba do cabelo de Trump, o compara com Beetlejuice, o antagonista de "Os Fantasmas Se Divertem", e ainda o chama de vilão.

Das três piadas que fez com Trump, apenas duas foram ao ar. A transmissão, originária da emissora britânica BBC, deixou a fala sobre o cabelo do presidente, e o momento em que é chamado de vilão. Por algum motivo, a piada com Beetlejuice ficou de fora.

Não parece existir um motivo maior para o corte, além de enxugar a duração total do evento. Considerando que algumas das piadas ácidas acabaram indo ao ar, parece ter sido uma decisão motivada pela falta de tempo. A BBC não se pronunciou sobre o ocorrido.

Considerado o Oscar britânico, a cerimônia do Bafta celebrou filmes como "Anora" e "Conclave", além de ter "Emilia Pérez" vencendo "Ainda Estou Aqui". O drama musical francês derrotou o representante brasileiro na categoria de melhor filme estrangeiro.