Transmissão atrasada e Brasil esquecido: como foi o Bafta 2025?

O Bafta 2025 aconteceu neste domingo (16) e premiou os melhores de 2024, segundo a Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão. A cerimônia foi no Royal Festival Hall, em Londres.

Veja os vencedores aqui.

Como foi o Bafta 2025

"Ainda Estou Aqui" não levou o prêmio de melhor filme em língua não inglesa para casa. O vencedor da categoria foi "Emilia Pérez".

A vitória do filme francês causou revolta no público brasileiro, que desabafou sobre o assunto nas redes sociais.

Fernanda Torres e Walter Salles marcaram presença no prêmio.

Walter Salles e Fernanda Torres no Bafta 2025 Imagem: John Phillips/BAFTA/Getty Images for BAFTA

Mesmo indicada ao Bafta 2025, Karla Sofía Gáscon não esteve presente na cerimônia. A atriz espanhola tem evitado aparições públicas após as recentes controvérsias, e o Bafta não foi diferente. O motivo se dá pelo ressurgimento de postagens polêmicas da atriz, de cunho xenófobo, racista e homofóbico. Como perceberam jornalistas e internautas, o perfil da atriz no X (antigo Twitter) é marcado por ataques e comentários insensíveis ao longo dos últimos anos, em que Gascón comenta, sem tato ou filtro, acontecimentos políticos e movimentos sociais pelo mundo.

No entanto, ela foi lembrada pelo diretor Jacques Audiard, que dedicou o prêmio de melhor filme em língua não inglesa ao elenco. "Acima de tudo, gostaria de agradecer a todos os incríveis artistas que trouxeram o filme à vida e que estão aqui conosco esta noite", falou o cineasta, citando Zoe Saldana, Selena Gomez e outros. Audiard dedicou um beijo à Gáscon e se disse "profundamente orgulhoso da conquista".

Bafta: Diretor de 'Emilia Pérez' agradece atriz cancelada Imagem: Stuart Wilson/Bafta/Getty Images

Transmissão

O Bafta só foi transmitido na TV e streaming horas após o fim da cerimônia. Diferente de outras premiações, o evento não foi exibido ao vivo. Os canais de TV, incluindo no Brasil, receberam uma versão de menor duração da cerimônia, com duas horas, em vez de três.

Na hora cortada e enxugada, algumas das piadas com Donald Trump ficaram de fora. No monólogo de abertura, David Tennant encaixou tiradas ao presidente norte-americano, fazendo uma comparação entre "O Brutalista" e "O Aprendiz", filme que dramatiza a origem do político e empresário. Na fala, o apresentador zomba do cabelo de Trump, o compara com Beetlejuice, o antagonista de "Os Fantasmas Se Divertem", e ainda o chama de vilão.

Das três piadas que fez com Trump, apenas duas foram ao ar. A transmissão, originária da emissora britânica BBC, deixou a fala sobre o cabelo do presidente, e o momento em que é chamado de vilão. Por algum motivo, a piada com Beetlejuice ficou de fora.

Vencedores

"Conclave" foi o campeão da noite, levando o prêmio de melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor filme britânico e de melhor montagem. Ele era o título com maior número de indicações: 12.

A premiação também celebrou "O Brutalista", que saiu vencedor das categorias de melhor direção, ator para Adrien Brody, trilha sonora e fotografia.

Mikey Madison venceu o Bafta 2025 de melhor atriz por sua atuação em "Anora", e se torna uma ameaça a Fernanda Torres, no Oscar. A brasileira não estava na lista de indicados ao Oscar inglês.