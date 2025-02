Oscar inglês: todos os filmes brasileiros que já foram indicados ao Bafta

Enquanto os brasileiros aguardam para ver se "Ainda Estou Aqui" sairá premiado no Bafta 2025, vale relembrar quais outras produções do Brasil já brilharam na prestigiada premiação britânica.

O que aconteceu

"Ainda Estou Aqui" é a quinta produção brasileira a ser indicada na categoria de melhor filme estrangeiro. Os outros longas que passaram pelo prêmio foram "Central do Brasil" (1999), "Abril Despedaçado" (2001), "Cidade de Deus" (2004), "Diários de Motocicleta" (2004) e "Trash - A Esperança Vem do Lixo" (2014).

Todos os filmes de Walter Salles que disputaram a categoria no passado, ganharam. Das cinco indicações do país na história do Bafta, duas foram vencidas por filmes do cineasta, que se consagrou com "Central do Brasil" e "Diários de Motocicleta". Dá para dizer que os britânicos gostam dos trabalhos de Salles.

Além de melhor filme estrangeiro, o Brasil já teve indicações em melhor direção e até mesmo em melhor filme. Fora da categoria internacional, o cineasta Fernando Meirelles foi indicado a melhor direção por "O Jardineiro Fiel", em 2005. Antes disso, o clássico "Orféu Negro" chegou até a disputar a categoria principal de melhor filme, em 1961, totalizando seis produções brasileiras a disputarem o prêmio inglês. Infelizmente, perdeu para "Se Meu Apartamento Falasse", de Billy Wilder.

Considerado o equivalente britânico do Oscar, o Bafta acontece neste domingo, 16.