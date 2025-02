DR, tentativa de beijo e brother encurralado: a madrugada de festa no BBB

Às vésperas da formação de mais um Paredão, a festa da madrugada de domingo (16) no BBB 25 (Globo) teve a votação como o principal assunto. Contudo, ainda assim os brothers tiveram tempo para conversar sobre os relacionamentos dentro do jogo.

Splash separou os principais destaques da festa:

Gracyanne expõe voto em sister

A influenciadora fitness revelou que votará em Aline. "Nessa semana, eu acho que quem mais deu motivo para ser votada é a Aline", pontua.

Ela não teve empatia com a dona Delma, não teve empatia com o Diego. Ela sabonetou na segunda-feira, para mim ela é saboneteira. Eu adoro ela, uma coisa é gostar dela e outra é achar ela uma jogadora ruim, neste momento . Gracyanne Barbosa

Aline coloca brother na parede

A policial militar especulou em quem os rivais vão votar. "Eu acho que se não tiver Maike, eles vão em João Gabriel", comenta.

O brother, por sua vez, diz que não vota nos gêmeos. Aline, então, analisa: "Eles não votam em Gra, pelo menos agora".

Você vai ter que escolher, ou eu vou, ou outra pessoa vai , dispara a baiana.

O produtor de eventos afirma que, nesse caso, irá optar em salvar a antiga dupla.

Dupla debate votos

Diogo e Vilma analisaram seus prováveis alvos na casa. "Eu não iria pensar na Cam (Camilla) se ela não tivesse falado no Sincerão que vai votar na gente até o final. Isso pesou muito para mim", apontou o ator.

A estudante de Nutrição, então, aconselha o filho. "Aí se ela (a Líder Eva) disser que não pode votar, tem que encarar. (...) Por que eu não estou nem falando sobre a Aline, eu estou falando sobre você. Não tem jeito, todo mundo vai em você. Não adianta proteger a Aline", avisou.

É o jogo, tem que estar ligado. (...) Você tem que se defender. Se você começar a defender as pessoas, você vai se ferrar. Se tiver que sair, tem que outro sair, você ficar. Eu acho assim , afirma Vilma.

João Pedro e Thamiris tem DR

Thamiris chamou o salva-vidas de rodeio de sonso e ele retrucou que não estava entendendo. A nutricionista rebateu. "Eu realmente preciso te falar? Você não sabe?"

Você deixa entender uma coisa e depois volta atrás. Você, em vários momentos, agiu comigo como se estivesse à vontade, como se não tivesse nada te prendendo. Thamiris

Ela continuou. "Você não é criança, só é mais novo. Você sabe muito bem as suas atitudes e a sua linguagem corporal. Eu estava indo na sua. Em dois momentos, você deu a entender que, na verdade, era muito afetivo e que gente estava trocando afeto. E, para mim, não estava sendo igual para você."

João Gabriel retrucou a sister. "Você entendeu de forma errada."

Maike tenta beijar Renata e leva fora

A dançarina se aproximou do brother, que a elogiou."Tu não me disse ainda qual o objetivo desses elogios constantes", retrucou a antiga dupla de Eva.

Você, óbvio... Beijar a sua boca , dispara Maike.

A sister ri da situação e o ex-nadador faz piada. "Só falar 'bora' que eu 'boro'", diz ele.

Renata, no entanto, dispensa o brother. "É porque eu não estou mais no momento da vida de só beijar, tipo aleatório", explicou. Ele não se dá por vencido: "E quem disse que eu estou? Eu disse que eu quero, não falei que eu estou".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas