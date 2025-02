Rebeca Andrade aproveita praia, com bolsa de grife de mais de R$10 mil

A ginasta Rebeca Andrade, de 25 anos, apareceu nas redes curtindo a praia no último sábado (25). A atleta olímpica não marcou a localização exata, mas, aproveitou o sol forte de biquíni preto e acompanhada por sua bolsa da grife Saint Laurent.

O que aconteceu?

A atleta guarulhense estava aproveitando o sol na praia nesse calor intenso. Rebeca Andrade, como muitos brasileiros, está aproveitando esse momento de muito calor para ir à praia.

A bolsa que a atleta levou custa quase R$13 mil. Para conseguir comprar a bolsa de linho e couro da marca francesa Saint Laurent, Rebeca Andrade teve de desembolsar mais de R$10 mil, com impostos incluídos.

A ginasta também viajou no começo do ano. Curtindo suas férias após o ano corrido que ela teve em 2024, Rebeca Andrade aproveitou o começo do ano com uma viagem à região Sul do Brasil.