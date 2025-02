Preta Gil fala da retirada de 6 tumores e novo tratamento: 'Não acabou'

Preta Gil, 50, se abriu neste domingo (16) sobre sua recuperação após a complexa cirurgia para a retirada de tumores.

O que aconteceu

A cantora falou sobre o assunto em entrevista ao Fantástico, logo após receber alta hospitalar. Ela retirou seis tumores durante o procedimento. "Eu estou fragilizada, com o corpo debilitado, com drenos, sondas", detalhou durante o papo com Maju Coutinho. "Fiz uma operação de 21 horas para a retirada de seis tumores", afirmou.

Após quase dois meses internada, agora ela segue acompanhada por técnicos e enfermeiros em casa. "Eu tenho muitos privilégios. Isso faz toda diferença. Eu não reclamo. Não tenho como reclamar. 'Ah, você não sofre?'. Sofro. Sofro muito", admitiu.

Preta expressou seu desejo de seguir firme no tratamento e reforçou sua esperança de cura. "Tenho 50 anos. Tenho muito o que viver, ainda tenho muito o que amar. Poderia ser um choque muito grande, né? Isso podia me acometer de tristeza, melancolia, e de jeito nenhum", enfatizou a artista.

Nesse momento, eu quero estar bem, quero ser feliz, quero viver minha tristeza, mas vou superá-la. Preta Gil

Por conta do procedimento, a artista teve de amputar o reto e terá que usar bolsa de colostomia definitivamente. "Sou grata a essa tecnologia, essa maravilha que é a bolsa de colostomia. Se ela não existisse, talvez eu não estivesse aqui", refletiu.

A artista detalhou as próximas etapas de seu tratamento. "A gente tem uma próxima etapa. Não acabou o tratamento. Em abril, eu parto para Nova York para fazer um tratamento lá com medicamentos novos, medicamentos que estão em etapa final de estudos", explicou. Até lá, Preta segue em tratamento da sua ferida operatória, fazendo fisioterapia e tomando remédios para dores.

Ela retomou o tratamento contra o câncer em agosto de 2024. Na ocasião, a cantora explicou que a doença havia voltado em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.