Filho de Murilo Benício e Antonelli posa só de toalha e é elogiado: 'Gato'

Pietro Antonelli, 19, filho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli, sensualizou ao posar só de toalha.

O que aconteceu

O jovem, que é modelo, postou as fotos em que aparece sem roupa neste domingo (16). Nas imagens, ele exibe o físico enquanto está apenas enrolado em uma toalha branca. "Depois do banho", escreveu ele no Instagram.

Seguidores ficaram encantados com os cliques e encheram Antonelli de elogios. "Ai, papai", escreveu um perfil. "Bonitão demais", disse outro. "Que gato", comentou uma conta. "Nossa, Pietro, assim não tem coração que resiste", respondeu um seguidor. "Toma biscoito, safado", brincou outro.

O filho dos astros da novela O Clone estreou nas passarelas no ano passado. O jovem foi um dos nomes de destaque no desfile da The Paradise, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapeura, em São Paulo.

Apesar da carreira como modelo, Pietro busca criar seu nome na indústria musical. Em 2022, ele lançou o single "Casaco The North Face" e já trabalhou com alguns cantores.