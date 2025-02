Patricia Poeta renova bronzeado e posta fotos de biquíni: 'Linda demais'

Patrícia Poeta, 48, aproveitou o dia de folga para renovar o bronzeado.

O que aconteceu

A apresentadora postou fotos tomando sol neste domingo (16). Nas imagens, ela apareceu de óculos escuros e com um biquíni com estampas de abacaxi. "Domingo", escreveu ela no Instagram, com um emoji de sol.

Os cliques renderam uma série de elogios para Patrícia. "Isso é uma poesia para os meus olhos", brincou um rapaz, fazendo referência ao sobrenome da apresentadora. "Linda demais", elogiou um seguidor. "O tal do amor platônico na prática!", comentou outro.

Nos últimos meses, Patrícia tem se dedicado intensamente aos preparativos para o Carnaval. A jornalista vai estrear na Sapucaí assumindo o posto de musa da Grande Rio.

A apresentadora do Encontro tem ensaiado e feito muitas aulas de samba. O professor Alex Coutinho mostrou parte da preparação dela em um vídeo neste sábado (15). "Dedicação. Treinando forte hoje com ela Patrícia Poeta, seguimos trabalhando para trazer o melhor! Está maravilhosa", escreveu ele.