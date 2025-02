Morre Mauro Santa Cecília, compositor de 'Por você' do Barão Vermelho

O compositor Mauro Santa Cecília morreu aos 63 anos. Ele é responsável pela letra de "Por você", cantada por Frejat na época da banda Barão Vermelho, e "Amor pra recomeçar", interpretada também pelo cantor carioca. A informação foi divulgada hoje pelo próprio intérprete nas redes sociais.

O que aconteceu

Cecília enfrentava um câncer no intestino. Ele foi diagnosticado em 2018 e passou por um tratamento, mas a doença voltou, segundo reportagem da Band.

Em 2023 ele lançou uma música sobre o processo de tratamento. "Forte" foi escrita ao lado de Luisão Pereira, que também foi paciente oncológico. Ele morreu em março do ano passado. Na época, Cecília disse que a canção era para "acreditar que é possível seguir".

Além de compositor, Cecília também foi poeta. Uma das publicações mais recentes foi "Bofete", lançado no ano passado.

Frejat anunciou a morte do amigo pelas redes sociais. "Vai amigo, vá na fé! Você traçou seus caminhos na ética, na integridade dos seus princípios, no amor à arte e na sua poesia. Saudades vai deixar muitas, foram muitos anos de convivência, amizade, parceria e alegrias. Vai no teu caminho de luz. Descansa em paz", escreveu ele.