Mesmo indicada, Karla Sofía Gascón não vai ao Bafta 2025 após polêmicas

Um dos nomes mais polêmicos da temporada de premiações, a atriz principal de "Emilia Pérez" ficou de fora da cerimônia do Bafta 2025, apesar de indicada.

O que aconteceu

Karla Sofía Gascón, que vive a protagonista do drama musical francês, não deu as caras na premiação. Apesar de indicada, a atriz espanhola tem evitado aparições públicas após as recentes controvérsias, e o Bafta não foi diferente.

O motivo se dá pelo ressurgimento de postagens polêmicas da atriz, de cunho xenófobo, racista e homofóbico. Como perceberam jornalistas e internautas, o perfil da atriz no X (antigo Twitter) é marcado por ataques e comentários insensíveis ao longo dos últimos anos, em que Gascón comenta, sem tato ou filtro, acontecimentos políticos e movimentos sociais pelo mundo.

Desde então, a atriz decidiu se afastar dos holofotes, para não prejudicar o desempenho do filme nas premiações. Em entrevistas, Karla Sofía Gascón confirmou a autoria das postagens, mas não se desculpou pelas opiniões, e optou por se retirar da conversa.

Essa não é a primeira premiação que fica de fora, e sua presença não era esperada no Bafta. Salvo pelo Globo de Ouro, a atriz não fez nenhuma outra aparição pública nas premiações de 2025, como Critics' Choice Awards, Bafta e afins.

Ainda assim, o diretor Jacques Audiard homenageou a atriz após "Emilia Pérez" vencer a categoria de melhor filme estrangeiro. O cineasta agradeceu o elenco, e dedicou um beijo para Gascón. O filme francês derrotou o brasileiro "Ainda Estou Aqui" na categoria.

Considerado o Oscar britânico, o Bafta acontece neste domingo, 16, com transmissão pelo streaming Max, às 16h (horário de Brasília).