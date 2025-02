Mentiroso, oportunista, vaidosa: Mateus elege brothers no BBB 25

Enquanto os demais participantes do BBB 25 (Globo) dormiam após uma madrugada de festa, Mateus cumpriu mais uma rodada do Castigo do Monstro.

O que aconteceu

O Monstro da semana é o "Confessionário". Vestido de poltrona, Mateus precisa entrar no Confessionário e eleger brothers e sisters para adjetivos pedidos pela produção.

Após a festa, ele foi chamado para cumprir a obrigação e elegeu o mais mentiroso, o oportunidade, entre outros. Antes, ele já havia colocado sisters em características como planta e antipática.

Confira todas as escolhas feitas pelo brother até agora:

Mais planta: Vilma

Mais antipática: Vilma

Mais birrenta: Eva

Mais chata: Renata

Mais desbocada: Camilla

Mais mentiroso: Diogo

Mais oportunista: Diogo

Mais vaidosa: Vitória

Mais trapaceiro: Diogo

Mais teimosa: Aline

