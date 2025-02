Luiza Ambiel mostra foto de gravação com casal: 'Sentiu a energia?'

A criadora de conteúdo adulto e ex-"Banheira do Gugu" Luiza Ambiel usou as redes sociais, neste sábado (15), para mostrar uma imagem dos bastidores de uma de suas gravações mais populares, a com o casal de atores adultos Mel Fire e Leone.

O que aconteceu?

Luiza Ambiel, ex-"Banheira do Gugu", postou foto dos bastidores de uma de suas gravações +18 Imagem: Reprodução/Redes Sociais

A cena com o casal é um dos vídeos mais populares da ex-musa da "Banheira do Gugu". Com apoio dos fãs de suas plataformas adultas, Luiza Ambiel compartilhou uma foto dela e de Mel Fire nos bastidores dessa gravação.

"Sentiu a energia? Se tá curioso já sabe onde achar".

Luiza Ambiel

O vídeo foi onde Luiza conheceu o fetiche 'cuckold'. Nesse conteúdo, Luiza falou sobre conhecer o conceito desse fetiche sexual, que é basicamente um 'corno' que gosta de ver o parceiro tendo relações com outra pessoa.

Para ter acesso ao material de Luiza, o consumidor precisa desembolsar um pagamento de R$ 20 mensais."Coloquei para f#$@", disse ela.

Luiza Ambiel, além de influenciadora e produtora de conteúdo adulto, também já participou do reality rural 'A Fazenda 12' (Record). Ela foi sucesso no quadro 'Banheira do Gugu', do 'Domingo Legal' (SBT), nos anos 2000.