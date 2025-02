Atriz de 'Vale Tudo' completa 90 anos em casa nova no Retiro dos Artistas

Íris Bruzzi, 90, festejou seu aniversário em uma casa nova no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A estrela de novelas como "Vale Tudo" e "Belíssima" completou 90 anos neste domingo (16). Seu filho, Marcelo Bruzzi, veio ao Brasil para celebrar a data com um almoço entre a família e os amigos.

Marcelo também falou sobre a vida da mãe após a mudança de endereço no retiro. "Ela se mudou para uma casa maior, com dois quartos. Com três cuidadoras, a acomodação ficou mais adequada", disse ele em entrevista à coluna Play do jornal O Globo.

O filho da atriz investiu cerca de R$ 35 mil para reformar a casa que virou o novo lar de Íris. "O imóvel foi todo reformado. Reformamos o banheiro, tudo... A antiga, que eu também já tinha reformado, foi ocupada por outra pessoa", contou.

No ano passado, Marcelo detalhou a vida de Íris Bruzzi no Retiro dos Artistas. "Ela ama o dia a dia no Retiro, com muitas festas, amigos e conversas. Quando ela morava em uma cobertura em Copacabana, não tinha essas visitas todas. [...] No Retiro, ela está na tribo dela. Lá, ela é Íris Bruzzi, uma estrela", revelou.