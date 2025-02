Influencer aceita pedido de casamento de bilionário e mostra anel gigante

A influenciadora Francine Ehlke, 25, aceitou pedido de casamento do bilionário Tony Maleh, 36.

O que aconteceu

Francine contou a novidade para seus seguidores e mostrou o anel gigante de diamantes que recebeu do noivo. "Eu disse 'sim'. O sim mais certo da minha vida, ao seu lado. Tô noiva", escreveu ela em postagem no Instagram.

Ehlke e Maleh se conheceram primeiro como sócios, mas a relação evoluiu para amorosa. A influenciadora explicou que seu primeiro contato com o noivo foi quando ele demonstrou interesse em investir em suas empresas, em junho do ano passado.

Ela explicou que já no primeiro encontro com o empresário, ainda para negócios, ela sentiu "uma sinergia muito legal". Os dois se tornaram amigos, ela contou que o via como um "irmão mais velho", seu "confidente e melhor amigos", até se apaixonarem.

Francine destacou que não pensava em ter uma relação com Tony porque ele é "low profile", enquanto ela é uma pessoa pública. "Ele nunca foi o cara da exposição e da ostentação, tem uma história legal e não se acha superior a ninguém. Quanto mais eu convivia com ele, mas admiração eu tinha", contou.

Influenciadora admitiu que tinha receio de que uma relação amorosa atrapalhasse as questões profissionais dos dois. "Falei para ele: 'tenho medo de estragar o negócio que a gente está construindo', e ele disse 'eu também'. No dia seguinte, eu tinha um shooting em São Paulo e minha assessora falou: 'Tony está indo para Curitiba'. Eu falei 'onde você vai ficar?', e ele disse 'em hotel'. Falei 'Cancela a reserva! Você vai ficar na minha casa'".

Desde então, os dois estão juntos. "A gente já mora junto e está construindo nossa história. A gente continua trabalhando junto, isso não atrapalha nada. A gente tem agora ainda mais vontade de fazer esse sonho acontecer".