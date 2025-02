Gracyanne e Thamiris comentam sobre sister: 'Tá todo mundo bolado com ela'

Aline voltou a ser assunto entre Thamiris e Gracyanne na manhã de domingo (16) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Gracyanne contou a amiga que acredita que Aline receberá votos na formação do 5º Paredão. "Tá todo mundo meio bolado com ela. Os meninos já vão, Maike também, Camilla tá bolada com várias coisas, achando ela inconveniente, eu com a parada que ela fez com a dona Delma..."

Thamiris concordou com a influenciadora. Na sequência, elas falaram sobre o que fazer na votação. "Eu acho que no momento é melhor focar em quem a gente tem problema..."

Gracyanne apontou. "No Diogo."

Thamiris explicou. "Isso. No meu ponto de vista. A gente tem embates. Se a gente votar em outras pessoas, a gente vai ter outros embates. Vão ter outras pessoas que vão botar mira na gente, mas não vão votar na gente. Mas se a gente tocar nessas pessoas, vira mira."

