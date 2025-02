Gabi Prado anuncia primeira gravidez: 'Com você, a vida é muito mais legal'

Gabi Prado, 37, anunciou que está esperando seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Thiago Gomes.

O que aconteceu

A influenciadora publicou um vídeo em seu perfil do Instagram exibindo a barriguinha e contou que está de cinco meses. "Que felicidade a minha poder te carregar aqui todos os dias! Estamos com sintomas de breguice e muito amor! Viver é fera demais! De início, não foi nada fácil, mas Deus estava nos preparando para o amor mais sincero e gostoso do mundo! São quase cinco meses com você aqui dentro, e a gente não consegue mensurar a ansiedade de te conhecer! Deusão é tão bom comigo, com a nossa família!", escreveu na legenda.

A ex-participante do De Férias com o Ex (MTV) ainda contou que, no início, não gostou de estar grávida. "Nosso Deusão não falha em absolutamente nada! Até quando eu era a Bella do Crepúsculo e você sugava toda minha energia, Ele sabia o que estava fazendo! (Eu odiava estar grávida, mas já amava muito você! Conversamos várias vezes sobre isso, né? Passou!) Hahaha".

Nos comentários, Gabi e Thiago receberam várias mensagens de amor: "Que amor! Deus abençoe sua família amiga! E que esse baby venha com muita saúde porque o amor já tá 100% garantido!", escreveu Gabi Brandt; "Parabéns! Vocês merecem toda felicidade do mundo! Que Deus abençoe vocês!", desejou Gizelly Bicalho.