Edredom, chupão no pé, vibrador: os momentos +18 do primeiro mês do BBB 25

O primeiro mês de BBB 25 (Globo) chegou ao fim com 6 eliminados, o fim das duplas, algumas dinâmicas especiais e vários momentos +18 entre os brothers e sisters. Entre carícias no edredom e papos sobre assuntos sexuais, os participantes fizeram confissões.

Splash selecionou os principais momentos "para maiores" do primeiro mês de programa:

Abstinência de quê?

Em conversa com Delma, Gracyanne confessou estar com uma abstinência de algo "que não podia fazer". "Eu estou com abstinência de uma coisa de uma coisa que não dá para fazer aqui, querida! O resto é festa." Delma brincou com a influenciadora. "Pois segure, querida!".

Em outro momento, Gracyanne foi mais direta e comentou sentir falta de fazer sexo diariamente. Ela conversava com Thamiris, e confessou que gosta de transar todos os dias. Thamirsis brincou com a sister que alguns homens da casa estavam solteiros

Vibrador no BBB?

Em uma conversa na na academia, Vitória comentou que era "f*da não poder trazer um vibrador" para o programa. Gracyanne brincou que tentou levar o item para a casa e Thamiris disse que não teria coragem de usar.

Descuido e nudez

João Pedro, do BBB 25, mostra demais Imagem: Reprodução/Globoplay

João Pedro protagonizou o primeiro "acidente" de nudez da temporada. O goiano estava se trocando no quarto. Na hora em que abaixou a sunga sem a toalha, deixou suas partes íntimas à mostra. As luzes estavam apagadas no momento em que aconteceu.

Tesão em Demi Moore

Em uma conversa, Vitória Strada e Thamiris, bissexuais, comentaram quando perceberam que se interessavam por mulheres.

Thamiris contou que soube assistindo Kubanacan, com uma personagem loira que ela acredita ter sido feita por Adriana Esteves. "Eu lembro que ela fazia um negócio de ciganinha, e eu e minhas amigas imitávamos."

A atriz contou sua experiência. "Eu acho que comecei a perceber quando vi 'As Panteras' e fiquei com mais tesão na Demi Moore saindo do mar do que no surfista".

Chupar o pé?

Na madrugada, Diogo Almeida fez um pedido inusitado para Aline. Enquanto estavam na cama, abraçados embaixo do edredom, Diogo perguntou no ouvido de Aline: "Deixa eu chupar o seu pé?"

A policial respondeu a pergunta com uma gargalhada, e em seguida afirmou: "Eu acabo com a sua raça!"

O ator provocou: "Ah, vai acabar com a minha raça? Eu quero."

Aline disse: "Aqui não, pelo amor de Deus! Aqui não."

Strip-tease

Giovanna, Aline e Gracyanne Barbosa relaxavam à beira da piscina quando Mateus surgiu caminhando pelo gramado. Curiosa com a cena, Aline não resistiu e perguntou: "Por que você está todo vestido assim?", questionou a baiana em tom descontraído.

Mateus, sem perder o bom humor, respondeu a amiga. "Está querendo me ver sem roupa?". O arquiteto ainda simulou um strip-tease para as sisters.

Edredom

BBB 25: Giovanna e Maike se beijam Imagem: Reprodução/Globoplay

Os dois casais formados na temporada até então também trocaram amassos e beijos debaixo do edredom. Giovanna e Maike se beijaram e foram dormir juntos logo após a festa de Ivete Sangalo.

Já Aline e Diogo, entre idas e vindas, já trocaram beijos, carícias e movimentos debaixo dos lençóis e dormiram juntos na mesma cama algumas vezes. Sem cama após o fechamento rápido dos Anos 50, os dois chegaram até a improvisar uma cama com edredons no chão para trocar amassos.

