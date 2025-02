Flávia Guerra: Termômetro do Oscar, Bafta embolou disputa para Melhor Atriz

A disputa de Melhor Atriz nesta temporada de premiações do cinema acabou de ganhar mais uma "embolada" após a vitória de Mikey Madison no Bafta, apontou a colunista de Splash Flávia Guerra no UOL News deste domingo.

Apesar de Fernanda Torres não ter sido indicada ao Bafta, o longa Ainda Estou Aqui concorria na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, mas perdeu o prêmio para Emília Pérez.

A colunista, que destacou Conclave como o grande vencedor da noite no Bafta, apontou que os votantes do prêmio britânico não seguiram à risca as premiações americanas das últimas semanas —o que pode significar uma boa disputa para Fernanda Torres na categoria de Melhor Atriz no Oscar.

Deram para Conclave o prêmio de Melhor Filme Britânico, Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado - um prêmio super importante - e Montagem. O filme é perfeito, não tem o que tirar nem pôr. Eu acho que foi o grande vencedor da noite. [...] Lá no Oscar é que eu acho que embola. Anora, na semana passada, ganhou dois prêmios muito importantes -- dos produtores e dos diretores da América --, Anora ganhou [no Bafta]Melhor Elenco e Melhor Atriz, com Mikey Madison. Não foi a Demi Moore. Deu uma embolada aí: Anora ganha dos produtores americanos, Conclave dos britânicos, O Brutalista está com direção, e Mikey Madison leva a atriz... Eu não sei o que vai dar nesse Oscar. Quem sabe essa embolada das atrizes não favoreça a Fernanda Torres.

Flávia Guerra

Para a colunista, o Bafta, considerado um termômetro do Oscar por ter muitos votantes em comum em ambas premiações, não pareceu considerar o impacto das publicações antigas de Karla Sofía Gascón que gerou uma crise de imagem para o filme.

É interessante observar de fora, e não como brasileira, porque estamos torcendo, óbvio, por "Ainda Estou Aqui", porque a votação do Bafta começou na véspera daquela polêmica com Karla Sofía Gascón. Eu fico pensando se a polêmica não interferiu na votação do "Oscar britânico", ou se todo mundo votou muito rápido.

"Ainda Estou Aqui" vem sendo muito aceito pela mídia americana, Fernanda Torres está brilhando na capa da The Hollywood Reporter. O Bafta é muito considerado uma prévia do Oscar, porque muitos que votam no Bafta, votam no Oscar também. Mas nem sempre isso bate.

Flávia Guerra

