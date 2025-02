"Emilia Perez" leva prêmio de melhor filme em língua não inglesa no BAFTA

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES (Reuters) - O filme "Emilia Pérez" levou o prêmio de melhor filme em língua não inglesa do BAFTA, a maior premiação do cinema britânico, no domingo, em categoria que também era disputada pelo brasileiro "Ainda Estou Aqui", do diretor Walter Salles.

"Emilia Pérez", que é falado em espanhol, também concorre ao prêmio principal da noite, o de melhor filme, na noite de premiação da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas (BAFTA).

"Isso é muito bom, vocês não deveriam ter feito isso", disse o diretor Jacques Audiard em seu discurso de agradecimento.

"Este prêmio não é apenas para mim, mas para todos que trabalharam incansavelmente neste filme."

Ele também agradeceu às indicadas ao BAFTA de melhor atriz coadjuvante, Zoe Saldana e Selena Gomez, bem como à sua co-protagonista ausente, Karla Sofia Gascón, que está concorrendo ao prêmio de melhor atriz.

"Emilia Pérez" foi um dos primeiros filmes a ser considerado favorito à premiação, mas sua campanha perdeu força após a controvérsia em torno de Gascón, que se desculpou por publicações anteriores na mídia social denegrindo muçulmanos e outros grupos e disse que ficaria em silêncio para ajudar o filme antes do Oscar.

No filme, Saldana interpreta uma advogada que ajuda um líder de cartel mexicano, interpretado por Gascón, a fingir sua morte e fazer a transição de homem para mulher. Saldana é amplamente cotada para vencer em sua categoria depois de ter triunfado em outras premiações.

Ao lado de "Conclave" e "Emilia Pérez", o filme biográfico de Bob Dylan "Um Completo Desconhecido" e "O Brutalista", um conto de três horas e meia sobre um arquiteto imigrante húngaro que tenta reconstruir sua vida nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, estão concorrendo a melhor filme.

Mas muitos agora consideram "Anora", sobre uma dançarina exótica que se envolve com o filho de um oligarca russo, um forte candidato depois que ele e o diretor Sean Baker triunfaram no Critics Choice Awards, bem como no Producers and Directors Guild of America Awards, antes do Oscar do próximo mês.